"Есть на что глянуть", "Прелестница". Седокова появилась на публике с голой грудью

Для выступления Седокова выбрала платье с тигровым принтом, оголяющее грудь и живот. Свой образ певица дополнила сапогами.

Фото артистки, на которых она запечатлена после выступления, на своей странице в Instagram разместил российский журналист Феликс Грозданов.

"Прелестница Анна Седокова за кулисами новогоднего концерта", – подписал он публикацию.

"Совсем бы уж разделась до нет. Чего уж там", – отреагировали в сети.

"Ну тут есть на что глянуть", – написали поклонники певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov)