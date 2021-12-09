Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2021
 
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"Есть на что глянуть", "Прелестница". Седокова появилась на публике с голой грудью

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Седокова известна благодаря участию в группе "ВИА Гра"
Седокова известна благодаря участию в группе "ВИА Гра"
Скриншот: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 8 декабря выступила на новогоднем концерте, организованном российским каналом "Муз-ТВ". Об этом она сообщила в Instagram Stories, разместив серию соответствующих фото и видео.

Для выступления Седокова выбрала платье с тигровым принтом, оголяющее грудь и живот. Свой образ певица дополнила сапогами.

Фото артистки, на которых она запечатлена после выступления, на своей странице в Instagram разместил российский журналист Феликс Грозданов.

"Прелестница Анна Седокова за кулисами новогоднего концерта", – подписал он публикацию.

"Совсем бы уж разделась до нет. Чего уж там", – отреагировали в сети. 

"Ну тут есть на что глянуть", – написали поклонники певицы.

Контекст:

В 2002 году Седокова работала на "Новом канале". После увольнения, с 2002-го по 2004 год была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное". 

Теги: Анна Седокова, певица
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