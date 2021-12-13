Бульвар Шоубиз
 
13 декабря, 2021
 
Новости

"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии выложили в сеть фото Седоковой крупным планом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова стала известна благодаря работе в группе "ВИА Гра"
Седокова стала известна благодаря работе в группе "ВИА Гра"
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая в РФ карьеру украинская артистка Анна Седокова посетила церемонию вручения российской премии "Золотой граммофон", которая в начале декабря проходила в Кремле. Фото певицы, сделанные на красной дорожке, 11 декабря опубликованы на странице в Instagram организаторов премии – "Русского радио".

Артистка выбрала для мероприятия яркое платье с глубоким вырезом на груди асимметричной длины, оголяющее правую ногу. Певица изображена на фото вблизи с нижнего ракурса.

чаровательная Анна Седокова на красной дорожке церемонии "Золотой граммофон". Нравится образ?" – говорится в публикации.

"Целлюлит видно, особенно на ногах", – отреагировали пользователи сети.

"Ее уже не узнать", – написали фолловеры.

Контекст:

В 2002 году Седокова работала на "Новом канале". После увольнения с 2002-го по 2004 год была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное".

Теги: Анна Седокова, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать Актуально
Вице-президент "Ла Страда – Украина": Домашнее насилие – это не семейная ссора, а уголовное преступление
Вице-президент "Ла Страда – Украина": Домашнее насилие – это не семейная ссора, а уголовное преступление
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии выложили в сеть фото Седоковой крупным планом
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии выложили в сеть фото Седоковой крупным планом
"Полуголая глупышка в бюстгальтере", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой с голым животом
"Полуголая глупышка в бюстгальтере", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой с голым животом
"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась на диване в откровенном мини без белья
"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась на диване в откровенном мини без белья
"Хотелось убрать шаблон однотипности из украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Хотелось убрать шаблон однотипности из украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
  "Мария, а каково это – быть дурой?" Ефросинина рассказала о своем первом интервью Наташе Влащенко. Журналистка прокомментировала
  "Мария, а каково это – быть дурой?" Ефросинина рассказала о своем первом интервью Наташе Влащенко. Журналистка прокомментировала
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Загоревшая Чехова в кружевном белье облизала на камеру конфету
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Загоревшая Чехова в кружевном белье облизала на камеру конфету
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Краса Украины". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала роскошные формы со всех сторон
"Краса Украины". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала роскошные формы со всех сторон
  Джамала: Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, сделаю
  Джамала: Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, сделаю
"Не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней". Волочкова рассказала о личной утрате
"Не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней". Волочкова рассказала о личной утрате
"Андрей нашел свое счастье", "Какая красивая пара". 37-летняя жена 68-летнего Макаревича показала их новое совместное фото
"Андрей нашел свое счастье", "Какая красивая пара". 37-летняя жена 68-летнего Макаревича показала их новое совместное фото
"Работаю над новой песней". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко расставила голые ноги перед объективом
"Работаю над новой песней". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко расставила голые ноги перед объективом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS