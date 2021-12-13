"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии выложили в сеть фото Седоковой крупным планом

Артистка выбрала для мероприятия яркое платье с глубоким вырезом на груди асимметричной длины, оголяющее правую ногу. Певица изображена на фото вблизи с нижнего ракурса.

"Очаровательная Анна Седокова на красной дорожке церемонии "Золотой граммофон". Нравится образ?" – говорится в публикации.

"Целлюлит видно, особенно на ногах", – отреагировали пользователи сети.

"Ее уже не узнать", – написали фолловеры.

Контекст:

В 2002 году Седокова работала на "Новом канале". После увольнения с 2002-го по 2004 год была солисткой группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру – под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016-м презентовала первый сольный альбом "Личное".