Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2021
 
Новости

"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Давайте так: если влюбляться в людей, то навсегда
Дорофеева: Давайте так: если влюбляться в людей, то навсегда
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева снялась в рекламе алкоголя в блестящем мини-платье с драпировкой на бедре. Фото и сам рекламный ролик артистка разместила 14 декабря в Instagram.

По сюжету певица в канун Нового года оказывается одна в лифте, который застрял.

"Давайте так: если влюбляться в людей, то навсегда. Если обижаться, то на минутку. Если слушать музыку, то чтобы она проникала в сердце. Если есть, то только вкусно. Нет, давайте даже очень вкусно  Если падать, то от смеха. А если застрять в новогоднюю ночь в лифте, то только в таком платье", – написала певица.

"Какие шикарные ноги", – оценили образ артистки поклонники.

"В таком платье можно залететь не только от мужа", – написали фолловеры.

"Не, ну я бы застряла с тобой в этом лифте с удовольствием", – прокомментировала публикацию певицы украинская ведущая Маша Ефросинина.

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

В 2015 году певица вышла замуж за коллегу Владимира Гудкова, который выступает под псевдонимом Dantes. Детей у пары нет.

Теги: реклама, алкоголь, Надя Дорофеева, певица, Маша Ефросинина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать Актуально
Вице-президент "Ла Страда – Украина": Домашнее насилие – это не семейная ссора, а уголовное преступление
Вице-президент "Ла Страда – Украина": Домашнее насилие – это не семейная ссора, а уголовное преступление
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Экс-разведчик Швец: С новым правительством Германии заключено соглашение: если РФ вторгается в Украину, "Северный поток – 2" прекращает существование
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в образе hot mama
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в образе hot mama
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Родного брата Галкина вместе с сыном сфотографировали на концерте шоумена
Родного брата Галкина вместе с сыном сфотографировали на концерте шоумена
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Шикарная женщина". Хореограф "Танцев со звездами" Шоптенко показала голую грудь
"Шикарная женщина". Хореограф "Танцев со звездами" Шоптенко показала голую грудь
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS