Дорофеева после вечеринки обнаружила мужа на полу в туалете без сознания. Артиста госпитализировали

Дорофеева: В больнице нам сказали, что у Вовы сотрясение средней тяжести Фото: vladimirdantes / Instagram

По словам артиста, он не помнит, что произошло именно после того, как утром после празднования дня рождения украинского режиссера Таню Муиньо отправился в туалет.

"Открываю глаза – почему-то плачет Надя, я весь мокрый, и все это мешает мне спокойненько уснуть, как и какая-то огромная шишка на затылке", – написал он.

По словам жены артиста, она проснулась от сильного грохота.

"Я вскакиваю – Вовы рядом нет. Забегаю в туалет и вижу его, лежащего без сознания на кафеле. Я кинулась приводить в сознание, но он лишь стонал. Я поливала его водой, била по щекам, пыталась поднять, и в какой-то момент он просто замер и перестал издавать звуки", – описала происходившее Дорофеева.

Певец очнулся, когда его жена начала звонить в "скорую".

"В больнице нам сказали, что у Вовы сотрясение средней тяжести", – резюмировала певица. Что спровоцировало потерю сознания, артисты не уточнили.

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