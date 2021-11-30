Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2021
 
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"Я экономная". Дорофеева похвасталась шарфом за 9 тыс. грн

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По словам Нади Дорофеевой, она долго сомневалась, стоит ли покупать такой дорогой шарф от известного итальянского бренда
По словам Нади Дорофеевой, она долго сомневалась, стоит ли покупать такой дорогой шарф от известного итальянского бренда
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева пришла на киевскую премьеру фильма "Дом Gucci" в шарфе за €300 (около 9 тыс. грн) от одноименного итальянского бренда. Об этом она заявила в программе "Светская жизнь" на "1+1", которая вышла 28 ноября.

"От Gucci у меня всего три вещи, я сегодня вспоминала. Шарф, еще у меня есть очки, и у меня есть кроссовки классные", – рассказала Дорофеева ведущей программы, которой временно стала певица Джамала.

Дорофеева призналась, что долго сомневалась, покупать шарф Gucci или нет.

"Шарф стоит €300. И я так стояла перед ним, думала: "Господи, 300, ну блин!" Но у меня появилось новое правило – лучше меньше, но ценнее", – подчеркнула Дорофеева.

По словам певицы, она мало тратит на брендовые вещи.

"Я экономная. Я не покупала себе драгоценные вещи. Меня жаба давила. Но два года назад я начала потихоньку делать эти покупки не из-за понтов, а потому, что для меня это был знак того, что я много поработала", – резюмировала 31-летняя Дорофеева.

ВИДЕО
О своем шарфе Дорофеева рассказывает с 19-й минуты. Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

"Дом Gucci" – фильм британского режиссера Ридли Скотта об истории создания одноименного итальянского дома моды.

Теги: фильм, бренд, премьеры, Надя Дорофеева, Gucci, покупки
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