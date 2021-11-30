  "Я экономная". Дорофеева похвасталась шарфом за 9 тыс. грн

По словам Нади Дорофеевой, она долго сомневалась, стоит ли покупать такой дорогой шарф от известного итальянского бренда Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"От Gucci у меня всего три вещи, я сегодня вспоминала. Шарф, еще у меня есть очки, и у меня есть кроссовки классные", – рассказала Дорофеева ведущей программы, которой временно стала певица Джамала.

Дорофеева призналась, что долго сомневалась, покупать шарф Gucci или нет.

"Шарф стоит €300. И я так стояла перед ним, думала: "Господи, 300, ну блин!" Но у меня появилось новое правило – лучше меньше, но ценнее", – подчеркнула Дорофеева.

По словам певицы, она мало тратит на брендовые вещи.

"Я экономная. Я не покупала себе драгоценные вещи. Меня жаба давила. Но два года назад я начала потихоньку делать эти покупки не из-за понтов, а потому, что для меня это был знак того, что я много поработала", – резюмировала 31-летняя Дорофеева.

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О своем шарфе Дорофеева рассказывает с 19-й минуты. Видео: Світське життя / YouTube