"Какие красивые ножки, я их уже люблю". Дорофеева засветила фигуру в облегающем платье

"Я очень жду новый сезон "Голосу країни"! 11-й запомнится мне навсегда, потому что участник моей команды Сережа Лазановский стал победителем. За этот год, ставший и моим первым сольным годом, я еще больше открыла себя новому, поэтому и от сезона жду новых впечатлений", – подписала снимок 31-летняя певица.

Она добавила, что будет рада видеть в своей команде "смелых, ярких и дерзких артистов, новаторов, ребят, которые хотят менять мир к лучшему".

За пару часов пост Дорофеевой набрал больше 45 тыс. лайков и почти 200 комментариев.

"Уф-ф-ф, красотка", – написал ilya_slesh74.

"Наденька, какие красивые ножки у тебя, я их уже люблю", – признался sharapov1205.

"Ноги – любовь", – прокомментировал slavikkievskiy4.

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