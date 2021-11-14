"Зато теперь не будут спрашивать: "Когда дети?" Дорофеева для TikTok-ролика ударила Дантеса между ног

Дорофеева и Дантес женаты с 2015 года, детей у супругов нет Фото: nadyadorofeeva / Instagram

На видео она танцует возле Дантеса, лежащего на диване. В какой-то момент певица хочет прислониться к супругу и случайно бьет его коленом между ног.

"Когда Влад Дантес просит снять TikTok на его песню, но ты не знаешь, как отказать", – подписала она ролик.

Забавной ситуацией певица поделилась и в Instagram Stories. Позже она опубликовала одну из реакций ее подписчика на случившиеся.

"Зато теперь не будут спрашивать: "Когда дети будут?" – написал фанат.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram

