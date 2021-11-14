Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2021
 
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"Зато теперь не будут спрашивать: "Когда дети?" Дорофеева для TikTok-ролика ударила Дантеса между ног

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Дорофеева и Дантес женаты с 2015 года, детей у супругов нет
Дорофеева и Дантес женаты с 2015 года, детей у супругов нет
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева решила снять ролик в TikTok на песню супруга Владимира Дантеса. Видео она опубликовала 13 ноября на своем TikTok-аккаунте.

На видео она танцует возле Дантеса, лежащего на диване. В какой-то момент певица хочет прислониться к супругу и случайно бьет его коленом между ног.

"Когда Влад Дантес просит снять TikTok на его песню, но ты не знаешь, как отказать", – подписала она ролик.

Забавной ситуацией певица поделилась и в Instagram Stories. Позже она опубликовала одну из реакций ее подписчика на случившиеся.

"Зато теперь не будут спрашивать: "Когда дети будут?" – написал фанат.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева и Дантес (настоящая фамилия Гудков) женаты с 2015 года. Детей у супругов нет.

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Гудков в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Теги: соцсети, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, TikTok, Dantes, Dorofeeva
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