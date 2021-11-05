"Надя ушла в отрыв". Дорофеева в стрингах станцевала стриптиз

"Мама стрипденса", – отметила певица.

Она выбрала купальник из верха и низа разных цветов. Сиреневый бюстгальтер с вырезом на внутренней части груди она сочетала с желтыми стрингами.

Ролик 5 ноября опубликовали на фан-странице певицы.

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"Надя пошла в отрыв", – прокомментировал подписчик fan.dodo_dorofeeva.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).