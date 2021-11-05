"Лапуся", "Просто красота". Ребрик оголила тело перед камерой

Ребрик перед камерой оголила одно плечо и верх груди.

"В жизни никогда не прекращайте делать три вещи: любить, улыбаться, мечтать", – написала она.

"Лиля, ты просто красота!" – прокомментировала подписчица yana4kamoya.

"Наша лапуся", – написала nattinatasha9777.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".