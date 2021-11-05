Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2021
 
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"Лапуся", "Просто красота". Ребрик оголила тело перед камерой

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Ребрик: В жизни никогда не прекращайте делать три вещи: любить, улыбаться, мечтать
Ребрик: В жизни никогда не прекращайте делать три вещи: любить, улыбаться, мечтать
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 5 ноября опубликовала в Instagram снимок, для которого позировала в черном топе с огромным декольте.

Ребрик перед камерой оголила одно плечо и верх груди.

"В жизни никогда не прекращайте делать три вещи: любить, улыбаться, мечтать", – написала она.

"Лиля, ты просто красота!" – прокомментировала подписчица yana4kamoya.

"Наша лапуся", – написала nattinatasha9777.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Теги: телеведущая, актриса, Лилия Ребрик, грудь, декольте
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