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05 ноября, 2021
 
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"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зиневич и Тигипко рассекретили свои отношения в октябре 2021 года
Зиневич и Тигипко рассекретили свои отношения в октябре 2021 года
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Новая жена бывшего вице-премьер-министра Украины, бизнесмена Сергея Тигипко, 37-летняя бизнесвумен Алла Зиневич на своей странице в Instagram 4 ноября обнародовала совместное фото супруга с ее мамой, художницей Татьяной Венчеговой.

Пост Зиневич обнародовала в день рождения мамы.

"Желаю тебе долгих лет жизни, крепкого здоровья, больше поводов для улыбок, ведь когда ты улыбаешься – весь мир будто расцветает! Хочется, чтобы ты всегда оставалась таким же жизнерадостным, бодрым, позитивным человеком. Человеком с большой буквы. Ты – самая сильная личность, которую я знаю, пусть эта сила никогда не покидает тебя, а лишь восполняется любовью родных и близких. Пусть ничто не помешает тебе оставаться счастливой, и искра в твоих глазах никогда не угасает. Мы тебя любим и ценим и хотим еще долго-долго тебя радовать", – написала она.

"Мои искренние поздравления Татьяне Васильевне с 17-летием. На фото выглядит как девочка, ей-богу. Возраст женщины только такой, сколько чувствует сердцем, душой", – отметила подписчица krasota_s_quiari.

Контекст:

Сколько лет исполнилось ее маме, Зиневич не сказала.

Тигипко 18 октября признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Сергей Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году. От отношений с Зиневич у него трое сыновей.

Алла Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету.

"Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.

Теги: Сергей Тигипко, Мисс Украина Вселенная, Мисс Украина, поздравление, развод, брак, жена, художница, Алла Зиневич
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