"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой

Пост Зиневич обнародовала в день рождения мамы.

"Желаю тебе долгих лет жизни, крепкого здоровья, больше поводов для улыбок, ведь когда ты улыбаешься – весь мир будто расцветает! Хочется, чтобы ты всегда оставалась таким же жизнерадостным, бодрым, позитивным человеком. Человеком с большой буквы. Ты – самая сильная личность, которую я знаю, пусть эта сила никогда не покидает тебя, а лишь восполняется любовью родных и близких. Пусть ничто не помешает тебе оставаться счастливой, и искра в твоих глазах никогда не угасает. Мы тебя любим и ценим и хотим еще долго-долго тебя радовать", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

"Мои искренние поздравления Татьяне Васильевне с 17-летием. На фото выглядит как девочка, ей-богу. Возраст женщины только такой, сколько чувствует сердцем, душой", – отметила подписчица krasota_s_quiari.