"Ужасное фото, пися почти наружу", "Между ног грустный огурчик висит". Волочкова снялась в микробикини, расставив ноги

"Просто отдыхаю! И радуюсь!" – написала она.

Волочкова позировала полулежащей, расставив ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Ужасное фото, пися почти наружу", – заявила подписчица vvedenskaia1717.

"Какие груди", – написала struna17.

"А между ног как будто грустный огурчик висит", – прокомментировала shoping_iz_italii.

"Сочненькая", – отметил shepordd.

Также Волочкова 5 ноября обнародовала фото в том же купальнике, с тенью на теле от ограждений беседки, в которой она находится.

"Турецкая Зебра. А как вы отдыхаете и где?" – спросила балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)