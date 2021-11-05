"Секси-Ирка. Женщина-вамп", "Сногсшибательная фигура". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в эротичном образе

"Коротко о том, как прошел концерт "Женского квартала", – написала она.

На фото Сопонару запечатлена за кулисами.

"Секси Ирка. Женщина-вамп. Обожаю!" – заявил подписчик pitby4158.

"Сногсшибательная фигура и очень красивая девушка", – отметил anvarshaipov.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.