"Красотуля", "Замерзла". Узерли показала пятую точку в облегающих брюках

"Лондон – моя любовь", – написала Узерли.

Актриса позировала, сидя в автомобиле, а также прогуливаясь по улицам города. Она надела светлые брюки, облегающие пятую точку, черные ботильоны-чулки, а также желтый жакет. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Замерзла", – прокомментировал подписчик alevsandr7.

"Красотуля", – отметила _malgina_irina_.

"Как мечта", – написала paula.rojas0506.