"А-а-ай, какие красивые!", "Какие глаза". Dorofeeva и Dantes похвастались "зимним луком"

"Когда увидела прогноз погоды на ближайшие дни, вспомнила, как однажды зимой мама нарядила меня на школьную дискотеку в пуховик, шапку и очень-очень длинный желтый шарф. Я же собиралась выходить красивой, пусть и легко одетой, а тут такое…" – написала Dorofeeva и добавила, что когда долго прождала троллейбус на остановке, "оценила мамину предусмотрительность".

"Обожаю, когда на улице парочки целуются и сразу кутаются друг в друга, люди кидаются снежками, катаются по земле, прыгают в сугробы. Летом такого удовольствия нет", – подписал видео Dantes.

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Суммарно видео супругов набрало больше 140 тыс. просмотров и около 300 комментариев.

"Какие красивые глаза у Нади!" – прокомментировала clothesxdorofeeva.

"А-а-ай, какие красивые!" – оценила dodoxcoca.

"Красивая девушка эта Надя", – заметил lex07077.