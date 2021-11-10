"А-а-ай, какие красивые!", "Какие глаза". Dorofeeva и Dantes похвастались "зимним луком"

"Когда увидела прогноз погоды на ближайшие дни, вспомнила, как однажды зимой мама нарядила меня на школьную дискотеку в пуховик, шапку и очень-очень длинный желтый шарф. Я же собиралась выходить красивой, пусть и легко одетой, а тут такое…" – написала Dorofeeva и добавила, что когда долго прождала троллейбус на остановке, "оценила мамину предусмотрительность".
"Обожаю, когда на улице парочки целуются и сразу кутаются друг в друга, люди кидаются снежками, катаются по земле, прыгают в сугробы. Летом такого удовольствия нет", – подписал видео Dantes.
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Суммарно видео супругов набрало больше 140 тыс. просмотров и около 300 комментариев.
"Какие красивые глаза у Нади!" – прокомментировала clothesxdorofeeva.
"А-а-ай, какие красивые!" – оценила dodoxcoca.
"Красивая девушка эта Надя", – заметил lex07077.
Дорофеева и Гудков женаты с 2015 года. Детей у супругов нет.
Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Гудков в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник". После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.