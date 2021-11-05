Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2021
 
Новости

"На хлебушек заработает". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Dantes и Дорофеева поженились в 2015 году
Dantes и Дорофеева поженились в 2015 году
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes 5 ноября разместил в Instagram видео, на котором запечатлена его мать Мария Гудкова – она приглашает поклонников творчества своего сына на его концерт.

По словам певца, идея записать этот ролик принадлежит матери. 

"Меня зовут Мария Алексеевна. Можно – просто Мария. Обращаюсь к вам с просьбой. Не для себя прошу, для сыночка. У него 2 декабря концерт. Вам ничего не стоит прийти, а ему будет приятно. И на хлебушек заработает. И жену свою, Надюшечку, свозит на море. Девочка моря не видела. Все по океанам, по океанам. На море хочет девочка. Очень прошу, приходите. Я билет себе уже купила", – заявила Гудкова.

Контекст:

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд – 2", создав дуэт "Дантес & Олейник".

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Музыкант женат на украинской певице Dorofeeva (Надя Дорофеева), экс-солистке группы "Время и Стекло". Пара зарегистрировала брак в 2015 году.

Теги: семья, певец, Dantes
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Почему в таком ужасном виде надо гулять? Так ведь и муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
"Почему в таком ужасном виде надо гулять? Так ведь и муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
"На хлебушек заработает". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео
"На хлебушек заработает". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов
Smiling. Мария Максакова выпустила новый альбом. Аудио
Smiling. Мария Максакова выпустила новый альбом. Аудио
  "У нас были скандалы, были ссоры". Loboda назвала причину расставания с отцом своей старшей дочери
  "У нас были скандалы, были ссоры". Loboda назвала причину расставания с отцом своей старшей дочери
  "Нас не догонят". Пугачева и Ротару перепели хит группы t.A.T.u. Видео
  "Нас не догонят". Пугачева и Ротару перепели хит группы t.A.T.u. Видео
Украинский клипмейкер Таню Муиньо стала первой женщиной, которая получила престижную британскую премию как лучший режиссер
Украинский клипмейкер Таню Муиньо стала первой женщиной, которая получила престижную британскую премию как лучший режиссер
Бардаш назвал условие воссоединения группы "Грибы"
Бардаш назвал условие воссоединения группы "Грибы"
"Платье подчеркивает свисающую грудь", "Еще шампусика не хряпнула, ноги вместе еще". Волочкова снялась в ультрамини
"Платье подчеркивает свисающую грудь", "Еще шампусика не хряпнула, ноги вместе еще". Волочкова снялась в ультрамини
"Получилось зашибись". Клопотенко предложил рецепт печеных яблок с оригинальной начинкой
"Получилось зашибись". Клопотенко предложил рецепт печеных яблок с оригинальной начинкой
"Мой мальчик. Моя сила". Бессонова впервые показала годовалого сына
"Мой мальчик. Моя сила". Бессонова впервые показала годовалого сына
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS