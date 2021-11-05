"На хлебушек заработает". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео

По словам певца, идея записать этот ролик принадлежит матери.

"Меня зовут Мария Алексеевна. Можно – просто Мария. Обращаюсь к вам с просьбой. Не для себя прошу, для сыночка. У него 2 декабря концерт. Вам ничего не стоит прийти, а ему будет приятно. И на хлебушек заработает. И жену свою, Надюшечку, свозит на море. Девочка моря не видела. Все по океанам, по океанам. На море хочет девочка. Очень прошу, приходите. Я билет себе уже купила", – заявила Гудкова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)