Dantes случайно лишился бороды. Фото до и после

"Проверяйте насадки перед бритьем", – подписал первый ролик артист.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram

"Ребята, может быть так, что сексуальность резко ушла с одним движением бритвы? Что это за человек? Ты кто?" – обратился сам к себе артист во втором ролике.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram



До бритья артист выглядел вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)