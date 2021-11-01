  "Бог пародий", "Ходи так всегда". "Dantes вышел на сцену в образе фронтмена Måneskin Дамиано Давида. Видео

Dantes соревновался за право снять маску из одного из участников шоу в паре с фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной, которая также вышла на сцену в образе итальянского певца. По итогам батла победу одержала Санина.
"Как такое может быть, что за Юлю проголосовали больше, чем за Dantes? он же вылитый Дамиано! B движения в 10 раз точнее делал. Дантес вообще Бог пародий", – отреагировали на батл зрители.
"Кажется, Dantes нашел свой образ! Оголил торс, накрасил глаза и стал на каблуки – просто превосходно выглядел", – написали фолловеры.
Dantes также поделился этим роликом в Instagram.
"Косплею только самых ярких. Говорите, похож на Måneskin?" – подписал он ролик.
"Это он похож на тебя", – прокомментировала публикацию Санина.
"Ходи так всегда", – прокомментировала видео детектив шоу "Маска", украинская ведущая Маша Ефросинина.
Дамиано Давид выглядит вот так.
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Премьера проекта "Маскарад" состоялась на "1+1" 3 октября. По формату шоу "Маскарад" две звездные команды соревнуются в попытках отгадать звезду, скрытую в маскарадном костюме. Тот, кто замаскировался хуже всех, выбывает из проекта.
Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на "Евровидении 2021". Весной 2022 года коллектив выступит в Украине.