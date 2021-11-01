Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2021
 
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"Бог пародий", "Ходи так всегда". "Dantes вышел на сцену в образе фронтмена Måneskin Дамиано Давида. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Dantes: Косплею только самых ярких
Dantes: Косплею только самых ярких
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец и детектив проекта "Маскарад" на "1+1" Dantes во время съемок нового эпизода шоу спародировал фронтмена итальянской группы Måneskin Дамино Давида. Dantes исполнил композицию группы Zitti E Buoni, с которой они победили на "Евровидении 2021". Фрагмент его выступления опубликован 30 октября на YouTube-канале проекта.

Dantes соревновался за право снять маску из одного из участников шоу в паре с фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной, которая также вышла на сцену в образе итальянского певца. По итогам батла победу одержала Санина.

"Как такое может быть, что за Юлю проголосовали больше, чем за Dantes? он же вылитый Дамиано! B движения в 10 раз точнее делал. Дантес вообще Бог пародий", – отреагировали на батл зрители.

"Кажется, Dantes нашел свой образ! Оголил торс, накрасил глаза и стал на каблуки – просто превосходно выглядел", – написали фолловеры. 

Dantes также поделился этим роликом в Instagram.

"Косплею только самых ярких. Говорите, похож на Måneskin?" – подписал он ролик.

"Это он похож на тебя", – прокомментировала публикацию Санина.

"Ходи так всегда", – прокомментировала видео детектив шоу "Маска", украинская ведущая Маша Ефросинина.

ВИДЕО
Видео: МАСКАРАД / YouTube

Дамиано Давид выглядит вот так.

Контекст:

Премьера проекта "Маскарад" состоялась на "1+1" 3 октября. По формату шоу "Маскарад" две звездные команды соревнуются в попытках отгадать звезду, скрытую в маскарадном костюме. Тот, кто замаскировался хуже всех, выбывает из проекта. 

Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на "Евровидении 2021"Весной 2022 года коллектив выступит в Украине.

Теги: певец, Dantes, Дамиано Давид, Måneskin
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