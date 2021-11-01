  "Бог пародий", "Ходи так всегда". "Dantes вышел на сцену в образе фронтмена Måneskin Дамиано Давида. Видео

Dantes соревновался за право снять маску из одного из участников шоу в паре с фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной, которая также вышла на сцену в образе итальянского певца. По итогам батла победу одержала Санина.

"Как такое может быть, что за Юлю проголосовали больше, чем за Dantes? он же вылитый Дамиано! B движения в 10 раз точнее делал. Дантес вообще Бог пародий", – отреагировали на батл зрители.

"Кажется, Dantes нашел свой образ! Оголил торс, накрасил глаза и стал на каблуки – просто превосходно выглядел", – написали фолловеры.

Dantes также поделился этим роликом в Instagram.

"Косплею только самых ярких. Говорите, похож на Måneskin?" – подписал он ролик.

"Это он похож на тебя", – прокомментировала публикацию Санина.

"Ходи так всегда", – прокомментировала видео детектив шоу "Маска", украинская ведущая Маша Ефросинина.

ВИДЕО

Видео: МАСКАРАД / YouTube

Дамиано Давид выглядит вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Ma * neskin (@ykaaar)