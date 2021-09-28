Победитель "Евровидения 2021" Måneskin объявил дату концерта в Украине

В Киеве концерт итальянской группы запланирован на 7 марта. Билеты на концерт можно будет купить с 30 сентября.
При этом на афише название украинской столицы на английском языке указано как Kiev, а не Kyiv.
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Måneskin – итальянская рок-группа, членами которой являются вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Создана была в 2016 году.
Всемирную популярность группа Måneskin получила после того, как коллектив занял первое место на "Евровидении 2021".