Победитель "Евровидения 2021" Måneskin объявил дату концерта в Украине

В Киеве концерт итальянской группы запланирован на 7 марта. Билеты на концерт можно будет купить с 30 сентября.

При этом на афише название украинской столицы на английском языке указано как Kiev, а не Kyiv.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ma * neskin (@maneskinofficial)