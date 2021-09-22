"Оденься, простынешь" Фото голого победителя "Евровидения" Дамиано Давида набрали 1,6 млн лайков

"Баскетбол – это жизнь", – подписал снимки Давид, выложив их 21 сентября в Instagram.

Пост рокера меньше чем за сутки набрали 1,6 млн лайков и больше 12 тыс. комментариев.

"Я внезапно заинтересовалась спортом", – прокомментировала снимки sim0nemurphy.

"Хочу быть твоим мячом", – признался goldenedgar_.

"Дамиано, еще слишком рано для этого", – считает damianovol6.

"Оденься, простынешь", – посоветовала danajdawson.

Контекст:

Дамиано Давид родился 8 января 1999 года в Риме. Учился в лицее, но бросил учебу ради музыкальной карьеры. С 15 лет выступает на профессиональной сцене.

В 2017 году Måneskin заняла второе место в итальянской версии шоу X Factor. В 2021 году группа победила на фестивале в Сан-Ремо – итальянском национальном отборе на "Евровидение 2021".

22 мая Måneskin победила на "Евровидении 2021".

Несмотря на молодость, 22-летний Давид является одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии.