Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2021
 
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"Король туалетных вантузов". Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета

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Давид получил всемирную известность после того, как его группа выиграла "Евровидении 2021"
Давид получил всемирную известность после того, как его группа выиграла "Евровидении 2021"
Фото: ykaaar / Instagram

Солист итальянской группы Måneskin, победившей на "Евровидении 2021", Дамиано Давид 31 октября опубликовал серию фото из Нью-Йорка, где группа выступала с концертом.

"Прощай, Нью-Йорк", – коротко подписал фотографии артист.

"Слишком горяч", – прокомментировал verenadiewylde.

"Король туалетных вантузов", – добавил ethantorchios.

Подписчики обратили особое внимание на одно из фото, снятое из зрительского зала на концерте британского музыканта Гарри Стайлса. Многие начали интересоваться, встречались ли Давид и Стайлс.

Контекст:

Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на "Евровидении 2021"Весной 2022 года коллектив выступит в Украине.

Теги: США, Нью-Йорк, Дамиано Давид, Måneskin
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