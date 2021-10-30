Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"

"Я почувствовала изменения еще года за два до закрытия "Время и Cтекло". Пела на концертах строчки "Короче, юбку покороче, я вообще без заморочек" и ощущала себя странно – это уже стало нечестным. Мы выросли из таких текстов, но именно они нравились людям… Мне было тесно: хотелось петь на сцене с живыми музыкантами. Я знала, что способна на большее", – отметила Дорофеева.

Певица добавила, что ей всегда хотелось писать более дерзкую музыку.

"В обычной жизни я не слушаю попсу. И когда вы услышите мой новый альбом, поймете, о чем я. Сейчас я самостоятельный артист и ищу баланс – между поп-треками, которые точно станут хитами, как мой первый сольный трек Gorit, и вещами, которые нравятся лично мне", – рассказала она.