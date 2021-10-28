"Он просто нащупал и отправил в больницу". Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди

"У меня заметил мой муж. Он просто нащупал в груди такое вот образование. Он сказал: "Так, у тебя там какой-то твердый шарик", и отправил меня в больницу", – рассказала певица.

Дорофеева отметила, что операция по удалению фиброаденомы не была "жестко-критической" и проводилась для того, чтобы доброкачественная опухоль не превратилась в злокачественную.

По словам артистки, спустя четыре года она решилась рассказать о перенесенной операции для того, чтобы мотивировать подписчиц ежегодно проходить обследования.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)