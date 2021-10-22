"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом

Артистка позирует в кадре в профиль, прикрывая голую грудь рукой, на плече которой красным цветом изображены два символа.
"То, что важнее всего, написано у меня на руке. Расшифруешь?" – подписала она фото.
"Твой муж знает, что ты делаешь такие фото?" – поинтересовались пользователи сети.
"Надя, такие странные полуобнаженные фото. Вы же талантливый музыкант. Есть вообще грань?" – написали подписчики.
"Боже мой, Надя, ты просто секс", – оценили фото артистки поклонники.
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Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
В 2015 году Дорофеева вышла замуж за певца Владимира Гудкова, который выступает под псевдонимом Dantes. Детей у супругов нет.