"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом

Дорофеева: То, что важнее всего, написано у меня на руке Фото: vremyaisteklo / Instagram

Артистка позирует в кадре в профиль, прикрывая голую грудь рукой, на плече которой красным цветом изображены два символа.

"То, что важнее всего, написано у меня на руке. Расшифруешь?" – подписала она фото.

"Твой муж знает, что ты делаешь такие фото?" – поинтересовались пользователи сети.

"Надя, такие странные полуобнаженные фото. Вы же талантливый музыкант. Есть вообще грань?" – написали подписчики.

"Боже мой, Надя, ты просто секс", – оценили фото артистки поклонники.

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