Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2021
 
Новости

"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: То, что важнее всего, написано у меня на руке
Дорофеева: То, что важнее всего, написано у меня на руке
Фото: vremyaisteklo / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 22 октября разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена топлес перед зеркалом.

Артистка позирует в кадре в профиль, прикрывая голую грудь рукой, на плече которой красным цветом изображены два символа.

о, что важнее всего, написано у меня на руке. Расшифруешь?" – подписала она фото.

"Твой муж знает, что ты делаешь такие фото?" – поинтересовались пользователи сети.

"Надя, такие странные полуобнаженные фото. Вы же талантливый музыкант. Есть вообще грань?" – написали подписчики.

"Боже мой, Надя, ты просто секс", – оценили фото артистки поклонники.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

В 2015 году Дорофеева вышла замуж за певца Владимира Гудкова, который выступает под псевдонимом Dantes. Детей у супругов нет.

Теги: фотосессия, Надя Дорофеева, певица, топлес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
Алеся БАЦМАН
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5 10 лет
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет
Елена ПОСКАННАЯ
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект
"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
  Билык после развода с Ахмадовым рассказала о новой свадьбе
  Билык после развода с Ахмадовым рассказала о новой свадьбе
Maruv показала грудь в эротическом корсете с сосками
Maruv показала грудь в эротическом корсете с сосками
  "Ему нужна женщина, которая сможет его направлять". Полякова прокомментировала развод Dzidzio
  "Ему нужна женщина, которая сможет его направлять". Полякова прокомментировала развод Dzidzio
"Уже взрослый", "Какие у него глаза, боже", Лидер The Hardkiss Санина показала своего сына
"Уже взрослый", "Какие у него глаза, боже", Лидер The Hardkiss Санина показала своего сына
"Зачем этот цирк?", "Иронично". Гвоздева после скандала с партнершей Melovin выйдет с ними на паркет "Танцев со звездами"
"Зачем этот цирк?", "Иронично". Гвоздева после скандала с партнершей Melovin выйдет с ними на паркет "Танцев со звездами"
"Красавица". Ребрик снялась в прозрачной блузе
"Красавица". Ребрик снялась в прозрачной блузе
  "Я поняла, что лишаю себя многих удовольствий из-за того, что такая дикарка". Сопонару рассказала о посещении секс-шопа
  "Я поняла, что лишаю себя многих удовольствий из-за того, что такая дикарка". Сопонару рассказала о посещении секс-шопа
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS