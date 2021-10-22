"Номерочки спалила", "Тачка – огонь". Дорофеева показала машины в своем гараже

"Когда все спрашивают: "Где клип?!" – написалa она.
Певица в ролике подошла к автомобилю BMW с номером АХ01111OI.
Очевидно, таким образом она намекнула, что клип на совместный с казахским рэпером Скриптонитом трек "Невеста" выйдет 1 ноября.
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"Желтая тачка – огонь", – написала nadyaxcream, обратив внимание на стоящий рядом автомобиль.
"Надя крутая, целых две машины в гараже", – отметила подписчица gorit_dorofeeva.
"Номерочки спалила", – подчеркнула paulinagalanina.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Дорофеева замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Они поженились 8 июля 2015 года.
Трек Дорофеевой и Скриптонита "Невеста" можно прослушать здесь.