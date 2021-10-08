"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье

Дорофеева позировала в кадре, сидя возле кровати и упираясь локтями в матрас.
"Мне трудно расставаться с вещами, хотя могу некоторые не надевать по пять лет. Недавно задумалась, что не нужно бояться прощаться с одеждой, которую не носишь: отдавать другим людям, обмениваться с подругами", – поделилась мыслями артистка.
"Сквозь трусы пирожок видно", – написали фолловеры.
"Ну это уже слишком", – заметили подписчики.
"Зачем выставлять свой лобок? Кому это нужно?" – прокомментировали откровенное фото пользователи сети.
"Боже, какая красивая", – восхитились поклонники певицы.
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Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.