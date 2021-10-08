"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье

Дорофеева: Мне трудно расставаться с вещами, хотя могу некоторые не надевать по пять лет Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева позировала в кадре, сидя возле кровати и упираясь локтями в матрас.

"Мне трудно расставаться с вещами, хотя могу некоторые не надевать по пять лет. Недавно задумалась, что не нужно бояться прощаться с одеждой, которую не носишь: отдавать другим людям, обмениваться с подругами", – поделилась мыслями артистка.

"Сквозь трусы пирожок видно", – написали фолловеры.

"Ну это уже слишком", – заметили подписчики.

"Зачем выставлять свой лобок? Кому это нужно?" – прокомментировали откровенное фото пользователи сети.

"Боже, какая красивая", – восхитились поклонники певицы.

View this post on Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)