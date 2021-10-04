"Жопа – огонь", "Крутой орех" Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах

Дорофеева: Я боюсь подъездов. Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Певица дополнила образ черными колготами и высокими сапогами на плоской массивной подошве. На заглавном фото артистка позирует в дверном проеме, повернувшись к объективу спиной.

"Я боюсь подъездов. Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет, потом бегу, будто меня кто-то преследует, и нервно жму кнопку лифта, он же так точно быстрее приедет! Ну а в таком наряде вы меня в своем подъезде точно не увидите, только если со съемочной группой", – написала артистка.

"Так вот почему мы переехали в частный дом", – отреагировал на признание жены ее супруг, украинский певец Dantes (Владимир Гудков).

"Крутой орех", – прокомментировали снимки поклонники артистки.

"Жопа – огонь", – написали подписчики певицы.

"Ну что за икона", – оценили образ певицы фолловеры.

View this post on Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)