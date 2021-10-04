"Жопа – огонь", "Крутой орех" Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах

Певица дополнила образ черными колготами и высокими сапогами на плоской массивной подошве. На заглавном фото артистка позирует в дверном проеме, повернувшись к объективу спиной.
"Я боюсь подъездов. Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет, потом бегу, будто меня кто-то преследует, и нервно жму кнопку лифта, он же так точно быстрее приедет! Ну а в таком наряде вы меня в своем подъезде точно не увидите, только если со съемочной группой", – написала артистка.
"Так вот почему мы переехали в частный дом", – отреагировал на признание жены ее супруг, украинский певец Dantes (Владимир Гудков).
"Крутой орех", – прокомментировали снимки поклонники артистки.
"Жопа – огонь", – написали подписчики певицы.
"Ну что за икона", – оценили образ певицы фолловеры.
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Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".
В 2015 году Дорофеева вышла замуж за Гудкова. Детей у супругов нет.