Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2021
 
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"Жопа – огонь", "Крутой орех" Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах

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Дорофеева: Я боюсь подъездов. Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет
Дорофеева: Я боюсь подъездов. Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 4 октября разместила в Instagram серию снимков, на которых запечатлена во время прогулки по городу в вязанном костюме салатового цвета, состоящем из ультракоротких шорт и кофты на пуговицах с пышными рукавами.

Певица дополнила образ черными колготами и высокими сапогами на плоской массивной подошве. На заглавном фото артистка позирует в дверном проеме, повернувшись к объективу спиной.

"Я боюсь подъездов. Захожу в них только тогда, когда у двери никого нет, потом бегу, будто меня кто-то преследует, и нервно жму кнопку лифта, он же так точно быстрее приедет! Ну а в таком наряде вы меня в своем подъезде точно не увидите, только если со съемочной группой", – написала артистка.

"Так вот почему мы переехали в частный дом", – отреагировал на признание жены ее супруг, украинский певец Dantes (Владимир Гудков).

"Крутой орех", – прокомментировали снимки поклонники артистки.

"Жопа – огонь", – написали подписчики певицы.

"Ну что за икона", – оценили образ певицы фолловеры.

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1".

В 2015 году Дорофеева вышла замуж за Гудкова. Детей у супругов нет.

Теги: мода и красота, Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva, шорты
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