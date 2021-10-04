"Брюнетки более темпераментные в постели". Дорофеева сменила цвет волос

Дорофеева: Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась. Ох, точно, я же вчера покрасилась! Вообще, любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съемок и т.д. Но на деле каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений", – призналась она.

По словам Дорофеевой, она месяцами ходит, обдумывает, листает фото и примеряет мысленно образы.

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"Брюнетки более темпераментные в постели", – заявил подписчик stanislaviarchenko.

В предыдущем посте Дорофеева была с русыми волосами.

View this post on Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)