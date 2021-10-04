"Брюнетки более темпераментные в постели". Дорофеева сменила цвет волос

"Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась. Ох, точно, я же вчера покрасилась! Вообще, любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съемок и т.д. Но на деле каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений", – призналась она.
По словам Дорофеевой, она месяцами ходит, обдумывает, листает фото и примеряет мысленно образы.
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"Брюнетки более темпераментные в постели", – заявил подписчик stanislaviarchenko.
В предыдущем посте Дорофеева была с русыми волосами.
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Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.