"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру

"Для меня журнал Vogue как Грэмми в мире музыки! Всегда испытываю физическое удовольствие, когда перелистываю его страницы. Еще большее удовольствие – увидеть на этих страницах новую себя!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Богиня просто", – написала alinkuss.

"Копия Гаги, на этих снимках, сама не своя, что печально", – считает polushin_zenit7.