"Очень вкусно, но мало. Мало!" Леся Никитюк показала луковый суп от Gucci за 1,5 тыс. грн

"Очень дорого, очень вкусно, очень мало", – подвела итог посещения ресторана Gucci Леся Никитюк Фото: lesia_nikituk / Instagram

В роликах Никитюк крупным планом показывает свой заказ, в том числе луковый суп за €50 (около 1,5 тыс. грн). Суп объемом около 100 мл принесли в небольшой пиалушке и на блюдце с луковой шелухой.

"Это можно забрать на Пасху и покрасить яйца", – произносит Никитюк, перебирая шелуху.

После ей приносят осьминога и десерт с кофе.

"Очень вкусно, но мало. Мало!" – резюмировала телеведущая, добавив в отдельном посте: "Очень дорого, очень вкусно, очень мало. Зайду еще в пиццерию".

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram