Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2021
 
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"Очень вкусно, но мало. Мало!" Леся Никитюк показала луковый суп от Gucci за 1,5 тыс. грн

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"Очень дорого, очень вкусно, очень мало", подвела итог посещения ресторана Gucci Леся Никитюк
"Очень дорого, очень вкусно, очень мало", – подвела итог посещения ресторана Gucci Леся Никитюк
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украниская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает во Флоренции, 24 ноября выложила в Instagram Stories видео своего обеда в ресторане от известного итальянского модного дома Gucci.

В роликах Никитюк крупным планом показывает свой заказ, в том числе луковый суп за €50 (около 1,5 тыс. грн). Суп объемом около 100 мл принесли в небольшой пиалушке и на блюдце с луковой шелухой.

"Это можно забрать на Пасху и покрасить яйца", – произносит Никитюк, перебирая шелуху.

После ей приносят осьминога и десерт с кофе.

"Очень вкусно, но мало. Мало!" – резюмировала телеведущая, добавив в отдельном посте: "Очень дорого, очень вкусно, очень мало. Зайду еще в пиццерию".

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: ресторан, телеведущая, Леся Никитюк, Gucci, десерт
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