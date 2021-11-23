"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью

Леся Никитюк: Всем еще раз привет из Флоренции, тут вдохновляет каждый сантиметр! Фото: lesia_nikituk / Instagram

"И зачем мне то колье Bvlgari, когда есть свое… роскошное и на €55,9 тыс. дешевле. Всем еще раз привет из Флоренции, тут вдохновляет каждый сантиметр!" – подписала снимки Никитюк.

Ее пост набрал более 40 тыс. лайков.

"Княгиня Ле", – оставила комментарий под фото украинская теннисистка Элина Свитолина.

"На заднем плане, такое ощущение, прожаренный, как рак, мужчина лежит... А это подушка", – написала nataliatovchko.

"Все, конечно, круто, но кровать заправить бы сначала! Вот же леди", – заметила o_ksano4ka_. На что Никитюк ей ответила: "Я всегда на фото оставляю акцент для вашего обсуждения".

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