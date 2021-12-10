"Сиськи больше стали", "Безумная". Дорофеева снялась дома в кружевном белье

Свой образ Дорофеева дополнила короткой кофтой, оставив пуговицы не застегнутыми. Во время съемки певица позировала, опираясь спиной на шкаф.

Артистка написала, что муж, украинский певец Dantes, увидев ее в таком виде, отметил, что она красиво выглядит.

"Сиськи больше стали", – заметили фолловеры.

"Нереальная", – написали поклонники.

"Безумная", – восхитились пользователи сети.

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Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Дорофеева и Dantes (Владимир Гудков) поженились 2015 году. Детей у супругов нет.