"Полуголая глупышка в бюстгальтере", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой с голым животом

Артистка появляется в кадре с чашкой в руках, танцуя под собственный трек. Во время съемки певица была полураздетой – она позировала в белом кружевном бюстгальтере и серых домашних брюках, демонстрируя плоский живот. Ее образ дополнила короткая вязаная кофта свободного кроя с расстегнутыми пуговицами.



"Ловите отрывок новогодней версии "Почему" и заряжайтесь праздничным настроением", – написала Дорофеева.

"Ну почему в нашей стране главное – полуголая глупышка в бюстгальтере, а не суть, не глубина, не тембр, не музыка. Артисты, вы же имеете большое влияние на людей, так влияйте крутыми идеями и голосами, а не дешевыми полуголыми видосиками", – написали фолловеры.

"Такая милая. Захотелось пойти пресс покачать", – оценили ролик поклонники.

"Лиф красивый", – обратили внимание на белье артистки подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)