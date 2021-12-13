"Полуголая глупышка в бюстгальтере", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой с голым животом

Артистка появляется в кадре с чашкой в руках, танцуя под собственный трек. Во время съемки певица была полураздетой – она позировала в белом кружевном бюстгальтере и серых домашних брюках, демонстрируя плоский живот. Ее образ дополнила короткая вязаная кофта свободного кроя с расстегнутыми пуговицами.
"Ловите отрывок новогодней версии "Почему" и заряжайтесь праздничным настроением", – написала Дорофеева.
"Ну почему в нашей стране главное – полуголая глупышка в бюстгальтере, а не суть, не глубина, не тембр, не музыка. Артисты, вы же имеете большое влияние на людей, так влияйте крутыми идеями и голосами, а не дешевыми полуголыми видосиками", – написали фолловеры.
"Такая милая. Захотелось пойти пресс покачать", – оценили ролик поклонники.
"Лиф красивый", – обратили внимание на белье артистки подписчики.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.
19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.