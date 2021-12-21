"Хотелось бы оказаться на месте кота", "Какие чувственные снимки". Обнаженная жена Саркози прижала к груди черного кота

На заглавном портретном снимке Бруни позирует топлес с кошкой на руках. Анатомические особенности обнаженной груди она прикрыла изображением звезды.

На последнем фото Бруни также изображена без бюстгальтера в компании мужчины с голым торсом.

"Красивые, чувственные снимки", – отреагировали пользователи сети.

"Хотелось бы оказаться на месте кота", – написали фолловеры.

Контекст:

Карла Бруни родилась в 1967 году в Италии. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала во Францию. В 19-летнем возрасте Бруни начала карьеру фотомодели, став одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. В 2004 году Бруни победила на музыкальном конкурсе Victoires de la musique.

В 2007 году Бруни познакомилась с президентом Франции Николя Саркози. Зимой 2008 года пара зарегистрировала брак. Бруни стала третьей женой Саркози. Супруги воспитывают дочь Джулию (2011).

Саркози был президентом Франции с мая 2007 года по май 2012-го.

30 сентября 2021 года суд в Париже признал Саркози виновным в незаконном финансировании избирательной кампании и приговорил его к году лишения свободы.