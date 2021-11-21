"Хотел выбросить меня из окна". Успенская рассказала об избиениях и издевательствах мужа

"Я не хотела, чтобы знали о том, что у меня не сложилась семейная жизнь, что я страдаю от абьюза, что он меня избивает. У меня был концерт в России и я должна была перед концертом быть на пресс-конференции, но он таких синяков наделал, что мы отменили пресс-конференцию... И даже из окна как-то хотел выбросить, Танечка (дочь Успенской. – "ГОРДОН") была свидетельницей", – вспоминает она.

По словам певицы, Плаксин терял над собой контроль, когда выпивал.

"По пьяни он терял контроль, мог меня опозорить. Когда в зале после концерта меня пригласили за стол, он подошел сзади, схватил меня за хвост и по всему залу за волосы тащил... Когда он был трезвый, мог сказать: "Ты самая стремная женщина в моей жизни и бездарная певица, ты посмешище", – рассказала Успенская.

Сейчас певица не понимает, почему она так долго терпела унижения. Но тогда она прощала мужу все его выходки и даже оправдывала его.

"Это знали те, кто был со мной рядом, – домработница, водитель. Но все молча это все хавали... Я понимала, что он жалкий человек, трус, но я его щадила, пыталась поставить на пьедестал", – говорит звезда.