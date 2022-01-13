"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку

Андрийчук находится там вместе со своей подругой, украинской певицей Настей Каменских и ее мужем, рэпером Потапом (Алексеем Потапенко).

На первом снимке Андрийчук запечатлена со спины возле бассейна, а на втором – в анфас, стоя близко к объективу.

"Кусь", – отреагировали на снимки подписчики.

"Сочно", – написали пользователи сети.

Контекст:

Андрийчук – украинский дизайнер. В браке с Позитивом она прожила восемь лет. Пара после расставания не афишировала свой развод.

24 апреля 2021 года в эфире передачи "Світське життя" на "1+1" Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались. Артист отказался называть причины развода.

Андрийчук 29 апреля в эфире реалити-шоу украинской певицы Насти Каменских "Девочки рулят", которое снималось в Мексике, подтвердила слова бывшего мужа. По словам Андрийчук, ей трудно было принять случившееся, поэтому они не афишировали, что расстались.