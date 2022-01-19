"Ох и Надька", "Такая фигура". Дорофеева засветила голый пах на новом фото из Тулума

Певица позирует на открытой веранде с видом на море в синем топе и трусах с высокими вырезами по бокам, оголяющими зону паха. Во время съемки она присела на стол и запрокинула голову, прогнувшись в спине.
В комментарии к фото артистка рассказала о своих новых правилах поведения в отпуске. По словам певицы, во время отдыха нужно заниматься спортом, знакомиться, читать, медитировать, но не стоит ставить будильник и пытаться работать.
"Ох и Надька", – отреагировали в сети.
"Такая фигура. Даже во время отпуска Надя качала пресс", – написали поклонники.
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Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.
С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.
Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым, который выступает под псевдонимом Dantes. Они поженились в 2015 году. Детей у пары нет.
Dantes 19 января сообщил в Instagram Stories, что они уже вернулись из Мексики в Украину.