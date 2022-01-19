"Ох и Надька", "Такая фигура". Дорофеева засветила голый пах на новом фото из Тулума

По словам Дорофеевой, в отпуске нужно заниматься спортом, знакомиться, читать и медитировать Фото: nadya.do.do / Instagram

Певица позирует на открытой веранде с видом на море в синем топе и трусах с высокими вырезами по бокам, оголяющими зону паха. Во время съемки она присела на стол и запрокинула голову, прогнувшись в спине.

В комментарии к фото артистка рассказала о своих новых правилах поведения в отпуске. По словам певицы, во время отдыха нужно заниматься спортом, знакомиться, читать, медитировать, но не стоит ставить будильник и пытаться работать.

"Ох и Надька", – отреагировали в сети.

"Такая фигура. Даже во время отпуска Надя качала пресс", – написали поклонники.

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