"Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?" Дорофеева сделала селфи с голым мужем

Дорофеева и Гудков поженились в 2015 году Фото: vladimirdantes / Instagram

Гудков позирует с бутылкой воды в руках, стоя позади жены, которая и сделала этот снимок. Голый пах артист прикрыл кругом с надписью: "Место, куда нужно идти моралистам". Дорофеева во время съемки была в синем белье и белом халате, прикрывающем половину тела.

"Наблюдаю за вашим с Дорофеевой фотоотчетом из Тулума. Есть только один вопрос: "Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?", – отреагировал сооснователь Monobank Олег Гороховский.

"Трусы – прошлый век", – ответил артист.

"Скажи об этом Наде", – парировал Гороховский.

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