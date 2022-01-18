"Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?" Дорофеева сделала селфи с голым мужем

Гудков позирует с бутылкой воды в руках, стоя позади жены, которая и сделала этот снимок. Голый пах артист прикрыл кругом с надписью: "Место, куда нужно идти моралистам". Дорофеева во время съемки была в синем белье и белом халате, прикрывающем половину тела.
"Наблюдаю за вашим с Дорофеевой фотоотчетом из Тулума. Есть только один вопрос: "Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?", – отреагировал сооснователь Monobank Олег Гороховский.
"Трусы – прошлый век", – ответил артист.
"Скажи об этом Наде", – парировал Гороховский.
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Гудков и Дорофеева поженились в 2015 году. Детей у них нет.
Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Dantes начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021 году он выпустил альбом "Твоя любимая музыка".