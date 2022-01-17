"Клевое тело", "Детей делайте". Дорофеева оголила грудь и спустила штаны на фото с мужем

Дорофеева замужем с 2015 года Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Я готов целовать песок, по которому ты ходила… Но там водоросли, поэтому пока не буду", – написал он.

Дорофеева позировала в расстегнутой рубашке и спущенных штанах и показала сиреневый купальник под одеждой. Она засветила голую грудь и приспустила плавки, оголив живот.

Дантес позировал в застегнутой рубашке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

"Клевое тело", – прокомментировала подписчица nikorotkova.

"Давайте уже детей делайте. От поцелуев песка не получится", – отметила sudak_irynka.