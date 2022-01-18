Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2022
 
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"Жареные булки". Дорофеева показала пятую точку

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Дорофеева в 2015 году вышла замуж за певца Dantes
Дорофеева в 2015 году вышла замуж за певца Dantes
Фото: nadya.do.do / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева, которая сейчас отдыхает в Мексике вместе со своим мужем, украинским певцом Владимиром Гудковым, 18 января разместила в Instagram новое пляжное фото.

Артистка позирует в кадре в бикини, лежа на животе на мокром песке и демонстрируя в кадре загоревшие голые ягодицы, спину и ноги.

"Под такой фоткой должен быть философский пост, но его не будет", – написала она.

"Жареные булки", – отреагировали в сети.

"Хорош бампер", – написали фолловеры.


Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым, который выступает под псевдонимом Dantes. Они поженились в 2015 году. Детей у пары нет.

Теги: Мексика, пляж, купальник, Надя Дорофеева, певица, отдых, Dantes, ягодицы
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