"Жареные булки". Дорофеева показала пятую точку

Артистка позирует в кадре в бикини, лежа на животе на мокром песке и демонстрируя в кадре загоревшие голые ягодицы, спину и ноги.
"Под такой фоткой должен быть философский пост, но его не будет", – написала она.
"Жареные булки", – отреагировали в сети.
"Хорош бампер", – написали фолловеры.
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Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.
С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.
Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым, который выступает под псевдонимом Dantes. Они поженились в 2015 году. Детей у пары нет.