"Жареные булки". Дорофеева показала пятую точку

Дорофеева в 2015 году вышла замуж за певца Dantes Фото: nadya.do.do / Instagram

Артистка позирует в кадре в бикини, лежа на животе на мокром песке и демонстрируя в кадре загоревшие голые ягодицы, спину и ноги.

"Под такой фоткой должен быть философский пост, но его не будет", – написала она.

"Жареные булки", – отреагировали в сети.

"Хорош бампер", – написали фолловеры.

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