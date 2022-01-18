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18 января, 2022
 
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"Обалдеть какая", "Вот это тело". 66-летняя Хакамада снялась в бикини и засветила большое тату внизу живота

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Хакамада осенью 2021 года похоронила мужа
Хакамада осенью 2021 года похоронила мужа
Фото: irina_hakamada / Instagram

Российский политик, блогер и писательница Ирина Хакамада 18 января в Instagram разместила фото, на котором в полный рост запечатлена на пляже во время отдыха в Тулуме (Мексика).

Хакамада позирует в кадре в цветном бикини, демонстрируя большие татуировки внизу живота, под грудью и на руках.

"Обалдеть, какая фигура", – написали подписчики.

"Вот это тело", – оценили фото пользователи сети.

Контекст:

Хакамада родилась в 1955 году в Москве. Окончила факультет экономики и права Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В 1984 защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

В начале 1990-х начала политическую карьеру. Трижды была депутатом Госдумы РФ. С 2000-го по 2003-й занимала пост заместителя председателя Госдумы. В 2004 году баллотировалась на пост президента России, заняв четвертое место.

В 2014 году Хакамада поддержала аннексию Крыма. В октябре 2017 года поддержала идею президента Чехии Милоша Земана о том, что РФ должна предоставить Украине компенсацию за аннексированный Крым.

Осенью 2021 года Хакамада овдовела. Ее четвертый муж, 65-летний российский предприниматель Владимир Сиротинский скончался из-за проблем с сердцем. В браке с ним она родила дочь Марию (1997). У нее диагностировали синдром Дауна.

У Хакамады также есть взрослый сын от предыдущих отношений.

Теги: Мексика, Ирина Хакамада, купальник, отдых, татуировка
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