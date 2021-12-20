Бульвар Шоубиз
 
20 декабря, 2021
 
Новости

"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год

Хакамада о встрече Нового года: Я всегда праздную, несмотря ни на что
Хакамада о встрече Нового года: Я всегда праздную, несмотря ни на что
Фото: irina_hakamada / Instagram

66-летняя российская политик Ирина Хакамада 19 декабря в интервью российскому изданию "Собеседник" заявила, что внезапная смерть мужа Владимира Сиротинского, который умер в сентябре этого года на 66-м году жизни, не является причиной отказаться от празднования Нового года.

"Я всегда праздную, несмотря ни на что. Мой муж ушел из жизни три месяца назад. Мы с дочкой полетим в Дубай встречать Новый год с друзьями", – заявила она.

По словам Хакамады, для нее Новый год является "просто веселым праздником".

"Если ты хочешь начать жить заново, ты можешь сделать это в любой момент своей жизни, не нужно ждать 31 декабря", – отметила она.

Контекст:

Российский предприниматель Владимир Сиротинский был четвертым мужем Ирины Хакамады. В этом браке она родила дочь Марию (1997). У нее диагностировали синдром Дауна.

15 сентября Хакамада сообщила о смерти супруга. Ее представители в комментарии российским СМИ заявили, что причинной смерти стали проблемы с сердцем.

Теги: Новый год, Дубай, смерть, Ирина Хакамада, семья
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