"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год

Хакамада о встрече Нового года: Я всегда праздную, несмотря ни на что Фото: irina_hakamada / Instagram

"Я всегда праздную, несмотря ни на что. Мой муж ушел из жизни три месяца назад. Мы с дочкой полетим в Дубай встречать Новый год с друзьями", – заявила она.

По словам Хакамады, для нее Новый год является "просто веселым праздником".

"Если ты хочешь начать жить заново, ты можешь сделать это в любой момент своей жизни, не нужно ждать 31 декабря", – отметила она.