"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год

"Я всегда праздную, несмотря ни на что. Мой муж ушел из жизни три месяца назад. Мы с дочкой полетим в Дубай встречать Новый год с друзьями", – заявила она.
По словам Хакамады, для нее Новый год является "просто веселым праздником".
"Если ты хочешь начать жить заново, ты можешь сделать это в любой момент своей жизни, не нужно ждать 31 декабря", – отметила она.
Российский предприниматель Владимир Сиротинский был четвертым мужем Ирины Хакамады. В этом браке она родила дочь Марию (1997). У нее диагностировали синдром Дауна.
15 сентября Хакамада сообщила о смерти супруга. Ее представители в комментарии российским СМИ заявили, что причинной смерти стали проблемы с сердцем.