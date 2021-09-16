"Это шок. У Владимира были грандиозные планы". В компании, которой руководил муж Хакамады, прокомментировали его внезапную смерть

"Выражаем глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни нашего управляющего Владимира Сиротинского. Это шок и большая утрата для всех нас. У Владимира были грандиозные планы по развитию проекта. Он вдохновлял каждого из нас гореть своим делом и личным примером показывал, как важно не бояться реализовывать самые смелые задумки. За время работы в проекте Владимир сформировал команду единомышленников. Приносим искренние соболезнования родным и близким Владимира", – говорится в публикации.

Контекст:

Владимир Сиротинский был четвертым мужем Ирины Хакамады. В этом браке она родила дочь Марию (1997). У нее диагностировали синдром Дауна.

15 сентября Хакамада сообщила о смерти супруга. Ее представители в комментарии российским СМИ заявили, что причинной смерти стали проблемы с сердцем.