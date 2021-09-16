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16 сентября, 2021
 
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"Это шок. У Владимира были грандиозные планы". В компании, которой руководил муж Хакамады, прокомментировали его внезапную смерть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сироинский (слева) был четвертым мужем Хакамады. В браке у пары родилась дочь Мария (в центре)
Сироинский (слева) был четвертым мужем Хакамады. В браке у пары родилась дочь Мария (в центре)
Фото: irina_hakamada / Instagram

Представили платформы для изучения иностранных языков Lingualeo 16 сентября в Facebook прокомментировали внезапную смерть своего управляющего, 65-летнего супруга российского политика Ирина Хакамады Владимира Сиротинского, который скончался 15 сентября.

"Выражаем глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни нашего управляющего Владимира Сиротинского. Это шок и большая утрата для всех нас. У Владимира были грандиозные планы по развитию проекта. Он вдохновлял каждого из нас гореть своим делом и личным примером показывал, как важно не бояться реализовывать самые смелые задумки. За время работы в проекте Владимир сформировал команду единомышленников. Приносим искренние соболезнования родным и близким Владимира", – говорится в публикации. 

Контекст:

Владимир Сиротинский был четвертым мужем Ирины Хакамады. В этом браке она родила дочь Марию (1997). У нее диагностировали синдром Дауна.

15 сентября Хакамада сообщила о смерти супруга. Ее представители в комментарии российским СМИ заявили, что причинной смерти стали проблемы с сердцем.

Теги: смерть, Ирина Хакамада, семья
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