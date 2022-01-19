"Эстетика и ничего лишнего". Брежнева с нижнего ракурса показала голую пятую точку

Во время съемки певица принимала различные позы, а на последнем фото изображена крупным планом с нижнего ракурса, демонстрируя в кадре голые бедра и ягодицы.
"Пролетела неделя моего волшебного отпуска. Помимо спокойствия, красоты вокруг, меня также наполняло это внутри. Место, люди, события, еда. Все было идеально. Даже то, что я немного приболела на пару дней, не помешало мне насладиться происходящим. Пусть весь год будет таким же роскошным, как этот отпуск", – написала она.
"Эстетика и ничего лишнего. Красота", – оценили снимки в сети.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.
11 января 2022 года Брежнева сообщила, что прилетела на Мальдивы вместе со своей сестрой Викторией Галушкой подругой, украинским дизайнером Катей Сильченко.