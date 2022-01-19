"Эстетика и ничего лишнего". Брежнева с нижнего ракурса показала голую пятую точку

Во время съемки певица принимала различные позы, а на последнем фото изображена крупным планом с нижнего ракурса, демонстрируя в кадре голые бедра и ягодицы.

"Пролетела неделя моего волшебного отпуска. Помимо спокойствия, красоты вокруг, меня также наполняло это внутри. Место, люди, события, еда. Все было идеально. Даже то, что я немного приболела на пару дней, не помешало мне насладиться происходящим. Пусть весь год будет таким же роскошным, как этот отпуск", – написала она.

"Эстетика и ничего лишнего. Красота", – оценили снимки в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)



