Бульвар Шоубиз
 
15 января, 2022
 
Новости

"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брежнева: Восстанавливаюсь, наполняюсь, наслаждаюсь
Брежнева: Восстанавливаюсь, наполняюсь, наслаждаюсь
Фото: ververa / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Вера Брежнева, которая находится на отдыхе на Мальдивах, 15 января разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена без макияжа.

Для фото 39-летняя Брежнева позировала с распущенными волосами и в лифе от купальника с леопардовым принтом.

"Восстанавливаюсь, наполняюсь, наслаждаюсь. Передаю вам немного тепла и солнца", – подписала она снимок.

"Да, отдых тяготит и не лучшим образом сказывается на внешнем виде", – прокомментировал vizimenkov.

"Хороша, чертовка", – написал cit.cat.969.

"Офигеть",  – отреагировал groovy3303

"Всегда лохматая", – отметила kravchuk7598.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: Вера Брежнева, купальник, ВИА Гра, селфи, Мальдивы, певица, отдых, макияж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
Алина ГРЕЧАНАЯ
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Елена ПОСКАННАЯ
Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины
Вершбоу: Путин еще не решился на войну против Украины
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад
Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад
"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад
"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад
"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот
"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот
"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье
"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье
"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости
"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости
"Хочу 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит
"Хочу 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
  "Чтобы мини-купальник натянуть, надо иметь такую попочку, чтобы эти трусики смотрелись". Волочкова заявила, что у нее самые грациозные шпагаты
  "Чтобы мини-купальник натянуть, надо иметь такую попочку, чтобы эти трусики смотрелись". Волочкова заявила, что у нее самые грациозные шпагаты
"Мороз вреден для силикона", "Какая секси". Певица СолоХа топлес искупалась в бассейне на морозе
"Мороз вреден для силикона", "Какая секси". Певица СолоХа топлес искупалась в бассейне на морозе
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS