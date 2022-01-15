"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе

Для фото 39-летняя Брежнева позировала с распущенными волосами и в лифе от купальника с леопардовым принтом.

"Восстанавливаюсь, наполняюсь, наслаждаюсь. Передаю вам немного тепла и солнца", – подписала она снимок.

"Да, отдых тяготит и не лучшим образом сказывается на внешнем виде", – прокомментировал vizimenkov.

"Хороша, чертовка", – написал cit.cat.969.

"Офигеть", – отреагировал groovy3303

"Всегда лохматая", – отметила kravchuk7598.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)