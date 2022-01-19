"Все и даже больше". Экс-участница "НеАнгелов" Вика расставила голые ноги перед объективом и задрала майку

Образ певицы дополнила кепка с надписью Queen.
На первом фото певица изображена на коленях с расставленными ногами – во время съемки она оттянула руками край майки, прикрыв бедра.
На других снимках артистка позирует с разведенными ногами, демонстрируя промежность с нижнего ракурса.
"Ее величество Viktoria снова с вами. Какое фото вам больше нравится?" – обратилась к поклонникам певица.
"Все и даже больше", – отреагировали в сети.
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Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Кроме певицы Вики (настоящее имя – Екатерина Смеюха), участницей коллектива была Слава Каминская. Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.
Каминская отказалась комментировать это заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была на последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".