"Все и даже больше". Экс-участница "НеАнгелов" Вика расставила голые ноги перед объективом и задрала майку

Певица Viktoria: Ее величество Viktoria снова с вами Фото: vikanablack / Instagram

Образ певицы дополнила кепка с надписью Queen.

На первом фото певица изображена на коленях с расставленными ногами – во время съемки она оттянула руками край майки, прикрыв бедра.

На других снимках артистка позирует с разведенными ногами, демонстрируя промежность с нижнего ракурса.

"Ее величество Viktoria снова с вами. Какое фото вам больше нравится?" – обратилась к поклонникам певица.

"Все и даже больше", – отреагировали в сети.