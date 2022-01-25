"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж

Дорофеева: Мне кажется, я уже могу быть профессиональным консультантом по подбору идеальной туши Фото: nadyadorofeeva / Instagram

На первых двух фото певица крупным планом демонстрирует яркий макияж, а на третьем снимке запечатлена крупным планом в белых брюках, лифе и застегнутой на нижнюю пуговицу широкой кофте в непринужденной позе с закрытыми глазами.

Во время съемки этого кадра певица развела ноги, демонстрируя голую грудь.

"Мне кажется, я уже могу быть профессиональным консультантом по подбору идеальной туши для ресниц", – написала артистка.

"Грудь красивая", – написали поклонники.

"Малыш, ты супер", – восхитились подписчики.

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