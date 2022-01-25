Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2022
 
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"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж

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Дорофеева: Мне кажется, я уже могу быть профессиональным консультантом по подбору идеальной туши
Дорофеева: Мне кажется, я уже могу быть профессиональным консультантом по подбору идеальной туши
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица и амбассадор известного косметического бренда Maybelline Надя Дорофеева 25 января опубликовала в Instagram фотографии, на которых запечатлена с тушью от этой торговой марки в руках.

На первых двух фото певица крупным планом демонстрирует яркий макияж, а на третьем снимке запечатлена крупным планом в белых брюках, лифе и застегнутой на нижнюю пуговицу широкой кофте в непринужденной позе с закрытыми глазами.

Во время съемки этого кадра певица развела ноги, демонстрируя голую грудь. 

"Мне кажется, я уже могу быть профессиональным консультантом по подбору идеальной туши для ресниц", – написала артистка.

"Грудь красивая", – написали поклонники. 

"Малыш, ты супер", – восхитились подписчики.

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым, который выступает под псевдонимом Dantes. Они поженились в 2015 году. Детей у пары нет.

Теги: бренд, Надя Дорофеева, певица, пуговицы, грудь, макияж, Dorofeeva, ноги
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