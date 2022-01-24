"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату

"Я пообещала себе быть смелее, чтобы воплощать свои мечты, ставить цели, прыгать выше головы, хотеть большего и добиваться большего! Нужно быть по-настоящему смелым, чтобы признаваться в своих чувствах другому человеку, выпускать песни своего авторства и даже просто брать микрофон и выходить на сцену. Я каждый день борюсь со своими внутренними страхами и неуверенностью, чтобы быть смелее. В какой-то момент разрешила себе не стараться быть идеальной", – написала певица.

По словам Дорофеевой, новое тату на задней части ноги выше колена – одно из проявлений смелости.

"Для кого-то это как выпить чашку кофе, а я долго думаю и решаюсь и к каждой подхожу обдуманно и готовлюсь. Каждая на моем теле – проявление меня. Мое новое тату – напоминание, что я разная, что нужно быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть", – призналась Дорофеева.

"Классно, тебе очень идет, Наденька, очень красиво, у тебя великолепное тело", – восхитились подписчики.

"Безцеллюлитная", – написали в комментариях поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)