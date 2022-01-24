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24 января, 2022
 
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"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату

Дорофеева: Я пообещала себе быть смелее
Дорофеева: Я пообещала себе быть смелее
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 24 января опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена со спины с голыми ногами в черной рубашке свободного кроя. Певица демонстрирует в кадре свое новое тату в виде надписи по мотивам будущей песни – raznotsvetnaya.

 пообещала себе быть смелее, чтобы воплощать свои мечты, ставить цели, прыгать выше головы, хотеть большего и добиваться большего! Нужно быть по-настоящему смелым, чтобы признаваться в своих чувствах другому человеку, выпускать песни своего авторства и даже просто брать микрофон и выходить на сцену. Я каждый день борюсь со своими внутренними страхами и неуверенностью, чтобы быть смелее. В какой-то момент разрешила себе не стараться быть идеальной", – написала певица.

По словам Дорофеевой, новое тату на задней части ноги выше колена – одно из проявлений смелости. 

"Для кого-то это как выпить чашку кофе, а я долго думаю и решаюсь и к каждой подхожу обдуманно и готовлюсь. Каждая на моем теле – проявление меня. Мое новое тату – напоминание, что я разная, что нужно быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть", – призналась Дорофеева.

"Классно, тебе очень идет, Наденька, очень красиво, у тебя великолепное тело", – восхитились подписчики.

"Безцеллюлитная", – написали в комментариях поклонники.

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым, который выступает под псевдонимом Dantes. Они поженились в 2015 году. Детей у пары нет.

У Дорофеевой, кроме новой татуировки, есть изображения на руках, шее, бедрах, а также на талии.

Теги: Надя Дорофеева, певица, фото, тату, Dorofeeva, ноги
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