"Безцеллюлитная", "Великолепное тело". Дорофеева расставила голые ноги перед камерой и засветила новое тату

"Я пообещала себе быть смелее, чтобы воплощать свои мечты, ставить цели, прыгать выше головы, хотеть большего и добиваться большего! Нужно быть по-настоящему смелым, чтобы признаваться в своих чувствах другому человеку, выпускать песни своего авторства и даже просто брать микрофон и выходить на сцену. Я каждый день борюсь со своими внутренними страхами и неуверенностью, чтобы быть смелее. В какой-то момент разрешила себе не стараться быть идеальной", – написала певица.
По словам Дорофеевой, новое тату на задней части ноги выше колена – одно из проявлений смелости.
"Для кого-то это как выпить чашку кофе, а я долго думаю и решаюсь и к каждой подхожу обдуманно и готовлюсь. Каждая на моем теле – проявление меня. Мое новое тату – напоминание, что я разная, что нужно быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть", – призналась Дорофеева.
"Классно, тебе очень идет, Наденька, очень красиво, у тебя великолепное тело", – восхитились подписчики.
"Безцеллюлитная", – написали в комментариях поклонники.
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Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.
С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.
Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым, который выступает под псевдонимом Dantes. Они поженились в 2015 году. Детей у пары нет.
У Дорофеевой, кроме новой татуировки, есть изображения на руках, шее, бедрах, а также на талии.