"Выглядишь на 18 с такой прической", "Вылитая Анастейша Стил". Дорофеева позировала в новом образе

В кадре Надя Дорофеева позирует в кресле судьи шоу "Голос країни" Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Придумай подпись, а за самый смешной вариант я скину вам это фото в директ!" – подписала она публикацию.

"Выглядишь на 18 с такой прической", – прокомментировала пользователь _dashiks.sss.

"На этом фото – вылитая Анастейша Стил", – написала nastya_talickih, имея в виду американскую актрису Дакоту Джонсон, которая исполнила роль Анастейши Стил – главной героини фильма "50 оттенков серого", снятого по одноименному роману британской писательницы Э.Л. Джеймс.

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