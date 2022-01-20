"Лечусь и крашусь". Дорофеева с новой прической широко развела ноги перед объективом

Певица сперва показала, как мастера сушат ей волосы, а затем обнародовала селфи, на котором она запечатлена с обновленной прической. Дорофеева позирует в кадре в непринужденной позе, широко расставив ноги.

"У девочек лечусь и крашусь, лечусь и крашусь", – написала она.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram