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20 января, 2022
 
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"Лечусь и крашусь". Дорофеева с новой прической широко развела ноги перед объективом

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Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым
Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым
Фото: nadyadorofeevanadya / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 20 января, после возвращения в Украину из Мексики, отправилась в салон красоты для покраски волос. Об этом она сообщила в Instagram Stories, разместив соответствующее видео и фото.

Певица сперва показала, как мастера сушат ей волосы, а затем обнародовала селфи, на котором она запечатлена с обновленной прической. Дорофеева позирует в кадре в непринужденной позе, широко расставив ноги.

"У девочек лечусь и крашусь, лечусь и крашусь", – написала она.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым, который выступает под псевдонимом Dantes. Они поженились в 2015 году. Детей у пары нет.

В начале января супруги отправились в отпуск в Тулум (Мексика). 19 января муж Дорофеевой сообщил в Instagram Stories, что они уже вернулись в Украину.

Теги: мода и красота, салон красоты, селфи, Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, отдых, фото, Владимир, Dantes, прическа
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