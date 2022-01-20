"Красива жінка незаміжня", "Вот когда-то повезло Dzidzio – видеть эту обнаженную красавицу". Slavia засветила голую грудь на Кубе

Певица отметила, что проводит отпуск на Кубе.

"Люблю нежиться на солнышке и закаляться в теплом океане. Никакой проруби", – написала она. Артистка также анонсировала премьеру нового трека.

"Красива жінка незаміжня", – написали фолловеры, процитировав строчку из одноименной песни из репертуара украинской певицы Аллы Кудлай.

"Соблазнительный цветочек", – отреагировали на фото подписчики.

"Вот когда-то повезло Dzidzio – видеть эту обнаженную красавицу", – прокомментировали фото в сети.

Контекст:

Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара.

14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Михаил Хома обратился в суд с иском 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе "недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу". Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно. Детей у пары нет.