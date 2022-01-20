Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2022
 
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"Красива жінка незаміжня", "Вот когда-то повезло Dzidzio – видеть эту обнаженную красавицу". Slavia засветила голую грудь на Кубе

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Slavia: Люблю нежиться на солнышке и закаляться в теплом океане
Slavia: Люблю нежиться на солнышке и закаляться в теплом океане
Фото: slavia_official / Instagram

Бывшая жена украинского певца Dzidzio (Михаила Хомы), певица Slavia 19 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена на пляже в слитном купальнике с глубоким декольте, оголяющим грудь и живот.

Певица отметила, что проводит отпуск на Кубе. 

"Люблю нежиться на солнышке и закаляться в теплом океане. Никакой проруби", – написала она. Артистка также анонсировала премьеру нового трека.

"Красива жінка незаміжня", – написали фолловеры, процитировав строчку из одноименной песни из репертуара украинской певицы Аллы Кудлай. 

"Соблазнительный цветочек", – отреагировали на фото подписчики. 

"Вот когда-то повезло Dzidzio – видеть эту обнаженную красавицу", – прокомментировали фото в сети.

Контекст:

Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара.

14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Михаил Хома обратился в суд с иском 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе "недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу". Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно. Детей у пары нет. 

Теги: Куба, купальник, Dzidzio, отдых, развод, Slavia
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